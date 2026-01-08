Ovo je osumnjičeni za brutalno ubistvo na Božić: Iz čista mira prerezao vrat tinejdžeru u kafiću

N.M. (30) sa područja Bačke Palanke osumnjičen je da je iz čista mira ubio Nenada V. (18) u ugostiteljskom objektu u Tovariševu, nakon čega je pobjegao. Zbog sumnje da mu je pomogao tokom bjekstva, uhapšen je i M.K. (46), u čijem je automobilu policija pronašla nož kojim je, kako se sumnja, N.M. počinio ubistvo.

Prema pisanju Blica, Nenad V., star 18 godina, uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Svjedoci kažu da je prije napada došlo do svađe.

Nakon zločina u Tovariševu zavladalo je opsadno stanje jer je napadač bio na slobodi.

Napao ga u toaletu

Policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog zbog sumnje da je ubio Nenada V.

Nezvanični izvori navode da je do svađe došlo prije nego što je Nenad V. (18) otišao do toaleta, a osumnjičeni ga je potom pratio.

Tamo mu je prerezao vrat i pobjegao, dok je nesrećni mladić uspio izaći iz toaleta držeći se za vrat.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N.M. (1996) sa područja Bačke Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, uhapšen je M.K. (1980) iz Bačke Palanke - navodi se u saopštenju.

"Muzika je stala, držao se za vrat"

Svjedoci kažu da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a kako su istakli, muzika je stala i vidjeli su mladića kako se drži za vrat.

- Krv je šikljala na sve strane. Gosti su počeli da vrište, bježe i viču: 'Zovite policiju i hitnu pomoć' - kaže izvor Blica.

U policijsku stanicu u Tovariševu, u satima nakon zločina, dolazio je veliki broj svjedoka, a izvor Blica, upućen u istragu, apelovao je na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ubici da je prijave policiji.

- Ukoliko građani imaju bilo kakve informacije o osumnjičenom za zločin, neka se što prije jave policiji. U istragu su uključeni i policajci koji nisu na dužnosti kako bi što prije ispitali svjedoke - dodao je izvor Blica.