Ovo su muškarac iz BiH i njegova supruga koji su pronađeni mrtvi na Arubi: Policija sumnja na ubistvo i samoubistvo

Kako piše magazin People, policija Arube sumnja da je riječ o ubistvu i samoubistvu. Prema dostupnim informacijama, muškarac je skočio s balkona luksuznog hotela St. Regis u mjestu Noord, dok je tijelo njegove supruge pronađeno u hotelskoj sobi.

Na karipskom ostrvu Aruba dogodila se teška porodična tragedija u kojoj su život izgubili supružnici, oboje američki državljani, od kojih je muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Policija je potvrdila da je 4. januara zaprimila dojavu o muškarcu koji je pao s balkona hotela. Po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da ne pokazuje znakove života, nakon čega je proglašen mrtvim. Istragom je utvrđeno da je skočio s najvišeg sprata objekta.

Tokom pregleda hotelske sobe u kojoj je boravio, policijski službenici pronašli su tijelo žene, što je dovelo do pokretanja kriminalističke istrage.

Nadležne institucije kasnije su identificirale stradale kao B. Jozica (45), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, i C. Jozic (52), porijeklom s Filipina. Iako su oboje bili američki državljani, njihova puna imena zvanično nisu objavljena. Lokalni mediji navode da policija ovaj slučaj tretira kao ubistvo i samoubistvo.

Američki mediji prenose da je riječ o bračnom paru koji je bio vlasnik teretane u saveznoj državi Illinois. Na društvenim mrežama pronađen je i profil pod imenom "Boris Cristina Jozic", na kojem su objavljene fotografije s Arube od 1. januara, nastale u blizini hotela u kojem su supružnici pronađeni mrtvi.