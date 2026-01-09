Nastavak suđenja Marku Šljiviću za nesreću u kojoj su poginule 3 osobe: Sudsko vijeće tražilo pojašnjenja od vještakinje

Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava Darko Zovko, a u čijem su sastavu Alen Džaferagić i Elis Sultanić, jučer je nastavljeno suđenje Marku Šljiviću (28) iz Čapljine.

Šljivić je optužen da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st. 1., a u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. Krivičnog zakona FBiH.

Radi se o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 31. maja prošle godine, oko 4.15 sati, na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Ševaš Njive, Grad Čapljina, kada su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je upravljao automobilom Audi A3, te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara.

Prema optužnici, tu stravičnu saobraćajnu nesreću, u kojoj je učestvovao i vozač automobila Fiat Ducato Dževad Šuta, prouzrokovao je Šljivić, i to pod utjecajem alkohola.

Očuvano pamćenje

Budući da se vještak obducent dr. Boris Pejić ni jučer, opravdano, zbog zdravstvenih razloga nije pojavio, na ročište je pristupila samo dr. Lamija Duranović, vještakinja neuropsihijatrijske struke.

Ona je obavila psihijatrijsko vještačenje optuženog. Psihijatrijski intervju s njim je obavila, kako je navela, 30. jula prošle godine, dva mjeseca nakon nesreće.

Dr. Duranović je u svom nalazu i mišljenju navela da je optuženi psihofizički zdrava osoba, da ima očuvano pamćenje te da je uredno rekonstruisao događaje prije, u trenutku i poslije nezgode.

Koncentracija akohola

Budući da je navela da je optuženi imao očuvanu svijest, ali i da je, vjerovatno, utvrđena količina alkohola od 1,61 promila doprinijela diskretnom poremećaju, tokom unakrsnog ispitivanja se stvorila svojevrsna konfuzija u vezi s tim pa su uslijedila i brojna pitanja Sudskog vijeća.

Vijeće je, posebno, zanimalo da li bi i manja koncentracija akohola u krvi od izmjerene, od naprimjer jedan ili 1,2 promila doprinijela poremećaju psihofizičkih funkcija i intelektualnih sposobnosti, na što je vještakinja potvrdno odgovorila, uz napomenu da se ne bi radilo o istom stepenu kao u konkretnom slučaju.

Vožnja „cik-cak“

Osvrnuvši se na to da je u uzorku krvi optuženog izmjerena koncentracija alkohola od 1,61 promila, dr. Duranović je kazala da, prema literaturi, to spada u tzv. pijano stanje.

Navela je da većina osoba u tom stanju ima smanjene intelektualne funkcije, da zbog poremećaja ravnoteže voze „cik-cak“, da je moguće smanjenje procjene udaljenosti i slično.