"Sisačkom Hulku" za pljačku zlatare u Sarajevu sedam godina zatvora, Mehoviću četiri, a Šenderoviću jedna

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu kojom je Damira Šišakovića za krivično djelo razbojništva i posjedovanje droge, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, dok je Almir Mehović za razbojništvo osuđen na četiri godine zatvora. Ranije je po sporazumu osuđen Emir Šenderović na godinu zatvora za pomoć osuđenima.
Damir Šišaković i Almir Mehović se terete da su 04. decembra 2024. oko 18 sati i 25 minuta počinili razbojništvo u zlatarskoj radnji u ulici Sarači. Zaprijetili su radnici pištoljem a potom je natjerali da iz sefa izvadi novac. Pored 11.000 KM, uzeli su i zlatni nakit u vrijednosti od 180.000 KM i pobjegli. Sat vremena nakon što su počinili razbojništvo, u stanu koji su koristili, čekao ih je Šenederović s kojim su podijeli nakit i dogovorili prodaju kako bi sakrili tragove. Šenderović je uhapšen s nakitom u Bijeljini gdje ga je planirao prodati.
Kako je “Avaz” ranije pisao Šišaković je živio u Zagrebu i više puta je osuđivan u Hrvatskoj.
Bio je poznat po pljačkama, a u Hrvatskoj je postao poznat kao "sisački Hulk", jer je još u ljeto 2016. pobjegao iz sisačkog zatvora tako što je raširio rešetke na prozoru ćelije.
Šišaković je u februaru 2024. godine u Hrvatskoj dobio novih dvije i po godine zatvora jer je 29. juna 2022. počinio bludničenje nad državljankom Indije koja je bila podstanarka u stanu njegove djevojke. Prije toga osuđivan je u Hrvatskoj dva puta za bludne radnje, razbojništva i nanošenja teških povreda.
Nakon bijega iz sisačkog zatvora, nekoliko dana kasnije uhvaćen je na Krku. On je uspio raširiti rešetke na prozoru i pobjeći na slobodu gdje je zlostavljao i opljačkao maloljetnicu. Natjerao ju je da na bankomatu digne novac.
Damirov brat Darijo Šišaković je zbog ubistva profesorice Dijane Ćulibrk u Hrvatskoj bio osuđen na 15 godina zatvora.