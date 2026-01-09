"Sisačkom Hulku" za pljačku zlatare u Sarajevu sedam godina zatvora, Mehoviću četiri, a Šenderoviću jedna

Damir Šišaković i Almir Mehović se terete da su 04. decembra 2024. oko 18 sati i 25 minuta počinili razbojništvo u zlatarskoj radnji u ulici Sarači. Zaprijetili su radnici pištoljem a potom je natjerali da iz sefa izvadi novac. Pored 11.000 KM, uzeli su i zlatni nakit u vrijednosti od 180.000 KM i pobjegli. Sat vremena nakon što su počinili razbojništvo, u stanu koji su koristili, čekao ih je Šenederović s kojim su podijeli nakit i dogovorili prodaju kako bi sakrili tragove. Šenderović je uhapšen s nakitom u Bijeljini gdje ga je planirao prodati.

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu kojom je Damira Šišakovića za krivično djelo razbojništva i posjedovanje droge, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, dok je Almir Mehović za razbojništvo osuđen na četiri godine zatvora. Ranije je po sporazumu osuđen Emir Šenderović na godinu zatvora za pomoć osuđenima.

Kako je “Avaz” ranije pisao Šišaković je živio u Zagrebu i više puta je osuđivan u Hrvatskoj.

Bio je poznat po pljačkama, a u Hrvatskoj je postao poznat kao "sisački Hulk", jer je još u ljeto 2016. pobjegao iz sisačkog zatvora tako što je raširio rešetke na prozoru ćelije.

Šišaković je u februaru 2024. godine u Hrvatskoj dobio novih dvije i po godine zatvora jer je 29. juna 2022. počinio bludničenje nad državljankom Indije koja je bila podstanarka u stanu njegove djevojke. Prije toga osuđivan je u Hrvatskoj dva puta za bludne radnje, razbojništva i nanošenja teških povreda.

Nakon bijega iz sisačkog zatvora, nekoliko dana kasnije uhvaćen je na Krku. On je uspio raširiti rešetke na prozoru i pobjeći na slobodu gdje je zlostavljao i opljačkao maloljetnicu. Natjerao ju je da na bankomatu digne novac.

Damirov brat Darijo Šišaković je zbog ubistva profesorice Dijane Ćulibrk u Hrvatskoj bio osuđen na 15 godina zatvora.