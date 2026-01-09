Detalji jezive nesreće u susjedstvu: Poklopila ih mašina od tonu i po

Devetnaestogodišnjak s probnom vozačkom dozvolom vukao je sanke s dvije maloljetne djevojke kroz naselje, a sve je završilo teškom nesrećom kada ih je drugo vozilo udarilo. Nesvakidašnja i krajnje rizična „zabava“ na prvom snijegu pretvorila se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva.

Drama se dogodila oko 22 sata u Sarajevskoj ulici, kada je L. P. (19), upravljajući automobilom Volkswagen, odlučio za vozilo zakačiti sanke na kojima su se nalazile djevojke od 16 i 17 godina. Zbog leda i neravnina na kolovozu sanke su u jednom trenutku odskočile, a tinejdžerke su pale direktno na cestu.

Iza Volkswagena se kretao Đ. J. (35) u automobilu Fiat, koji je, prema navodima, imao zadatak da „čuva leđa“ sankama i spriječi da drugo vozilo naiđe. Međutim, nakon što su djevojke pale, i on je naletio na istu neravninu, izgubio kontrolu nad vozilom i automobilom praktično „poklopio“ djevojke, koje nisu uspjele skloniti se s kolovoza.

Obje povrijeđene tinejdžerke hitno su prevezene u bolnicu u Kraljevu.

– Jedna djevojčica zadobila je teške povrede potkoljenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave. Prema posljednjim informacijama, djevojčica s povredom glave sutra bi trebala biti puštena na kućno liječenje – rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Policija u Kraljevu brzo je reagovala i uhapsila L. P. (19) i Đ. J. (35), koji se terete za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja.

Osim što je ozbiljno ugrozio živote svojih drugarica, mladi vozač je prekršio više propisa jer je s probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisan teret "sanke" i to u kasnim večernjim satima.