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ZIMSKA NESREĆA

Navigacija ih dovela u opasnost: GSS Mostar spasio četvero stranih državljana

Zbog snijega i otežanih vremenskih prilika, vozilo je sletjelo s kolovoza i prevrnulo se u jarak

Nesreća u mjestu Ćezim. Facebook

M. Až.

9.1.2026

Gorska služba spašavanja – Stanica GSS Mostar danas je, u saradnji s policijskim upravama i Službom civilne zaštite Grada Mostara, uspješno sprovela akciju spašavanja četvero stranih državljana, među kojima su bila i dvoje male djece, nakon saobraćajne nesreće u planinskom mjestu Ćesim.

Prema dostupnim informacijama, putnike je navigacijski uređaj pogrešno usmjerio na neadekvatnu i u zimskim uslovima neprohodnu cestu. Zbog snijega i otežanih vremenskih prilika, vozilo je sletjelo s kolovoza i prevrnulo se u jarak.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj koordinaciji svih uključenih službi, unesrećene osobe su pravovremeno locirane, sigurno evakuirane i zbrinute. Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

Iz Gorske službe spašavanja – Stanica Mostar ponovo su apelovali na vozače da tokom zimskih uslova posebno paze na prohodnost saobraćajnica, prate vremenske prilike i pažljivo biraju rutu, te da se ne oslanjaju isključivo na navigacijske aplikacije, posebno pri kretanju kroz planinska i slabo pristupačna područja.

# GSS MOSTAR
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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