Navigacija ih dovela u opasnost: GSS Mostar spasio četvero stranih državljana

Gorska služba spašavanja – Stanica GSS Mostar danas je, u saradnji s policijskim upravama i Službom civilne zaštite Grada Mostara, uspješno sprovela akciju spašavanja četvero stranih državljana, među kojima su bila i dvoje male djece, nakon saobraćajne nesreće u planinskom mjestu Ćesim.

Prema dostupnim informacijama, putnike je navigacijski uređaj pogrešno usmjerio na neadekvatnu i u zimskim uslovima neprohodnu cestu. Zbog snijega i otežanih vremenskih prilika, vozilo je sletjelo s kolovoza i prevrnulo se u jarak.