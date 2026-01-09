Jeziva nesreća: Djevojke sa sanki pale pravo pod točkove

Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snijegu pretvorile su se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva. Grupa prijatelja odlučila je iskoristiti zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se večer završiti teškim povredama i hapšenjima.

Sve se odigralo oko 22 sata, kada je devetnaestogodišnji L. P., upravljajući automobilom marke "Volkswagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke. Na sankama su se nalazile dvije tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina.

U jednom trenutku, usljed leda i neravnina na putu u Sarajevskoj ulici, došlo je do drame: Sanke su odskočile na rupi, a djevojčice su pale direktno na kolovoz.

Drug im bio "zaštita", pa ih pregazio

Automobil "Fiat" koji se kretao iza njih nije uspio da se zaustavi.

Iza "Volkswagena" kretao se Đ. J. (35) u "Fiatu". Njegova uloga u ovoj opasnoj igri bila je da "čuva leđa" sankama i spriječi da neko drugo vozilo naleti na njih. Međutim, kada su djevojke pale, i on je naletio na istu neravninu, izgubio kontrolu i automobilom bukvalno "poklopio" tinejdžerke koje nisu stigle da se pomjere s puta.

Stanje povrijeđenih djevojčica

Obje djevojke su hitno transportovane u kraljevačku bolnicu.

- Jedna djevojčica ima teške povrede potkoljenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave. Prema posljednjim informacijama, djevojčica sa povredom glave bi sutra trebalo da bude puštena na kućno liječenje - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Hapšenja i krivične prijave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu odmah su reagovali i uhapsili L. P. (19) i Đ. J. (35). Oni se terete za teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Osim što je ugrozio živote svojih drugarica, devetnaestogodišnji vozač prekršio je niz pravila, s obzirom na to da je sa probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisni teret (sanke) u kasnim večernjim satima.