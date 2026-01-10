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Produžen pritvor za četvero privedenih u akciji u vezi s Holand Taxijem: Nelegalno pružali usluge prijevoza

Privedene četiri osobe radi sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca

Holand taxi. Facebook

A. O.

10.1.2026

Na prijedlog Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH produžio je na još dva mjeseca pritvor za četiri osobe koje su privedene u prošlomjesečnoj akciji provedenoj u firmi Holand Taxi.

Pritvor je produžen Adisi Ribić, Adnanu Ljunji, Jasminu Džemidžiću i Aldinu Rizvi.

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, pripadnici Federalne uprave policije 10.12.2025. godine su izvršili preterese nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo koje koristi taxi služba Holand taxi.

- Tom prilikom u prostorije Federalne uprave policije na saslušanje su privedene četiri osobe radi sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca, te je privremeno oduzeta određena dokumentacija relevantna za istragu - kazali su iz Federalnog Tužilaštva, u decembru.

Podsjećamo, sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taxi usluge.

Osim Federalne uprave policije, asistenciju u predmetu pružila je i Porezna uprava FBiH.  

# PRITVOR
# FEDERALNO TUŽILAŠTVO FBIH
# HOLAND TAXI
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