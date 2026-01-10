Produžen pritvor za četvero privedenih u akciji u vezi s Holand Taxijem: Nelegalno pružali usluge prijevoza

Na prijedlog Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH produžio je na još dva mjeseca pritvor za četiri osobe koje su privedene u prošlomjesečnoj akciji provedenoj u firmi Holand Taxi.

Pritvor je produžen Adisi Ribić, Adnanu Ljunji, Jasminu Džemidžiću i Aldinu Rizvi.

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, pripadnici Federalne uprave policije 10.12.2025. godine su izvršili preterese nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo koje koristi taxi služba Holand taxi.

- Tom prilikom u prostorije Federalne uprave policije na saslušanje su privedene četiri osobe radi sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca, te je privremeno oduzeta određena dokumentacija relevantna za istragu - kazali su iz Federalnog Tužilaštva, u decembru.

Podsjećamo, sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taxi usluge.