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RAZBOJNIŠTVO U PRODAVNICI

Policija traži lopova: Da li je moguće da je od svega što je mogao ukrao baš ovo?

Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela, kratko su saopćili

Krađa u prodavnici. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

10.1.2026

Nepoznati lopov izvršio je nesvakidašnju krađu u prodavnici, saopćila je varaždinska policija.

Kako su naveli u svom saopćenju, lopov je iz prodavnice u Novom Marofu ukrao veliku količinu četkica za zube!

I samo to, ništa drugo.

- U četvrtak oko 14 sati nepoznati je počinilac iz trgovine u Novom Marofu otuđio nekoliko desetina četkica za zube u vrijednosti od oko 270 eura."

- Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela - kratko su saopćili iz varaždinske Policijske uprave u petak, prenosi Danica.hr.

S obzirom na prosječne cijene četkica za zube ovih dana u trgovačkim lancima, čini se kako je pasionirani "zubočetkač" ukrao otprilike stotinu tih svakodnevnih higijenskih pomagala, zaključuje taj portal.

# KRAĐA
# LOPOV
# RAZBOJNIŠTVO
# POLICIJA
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