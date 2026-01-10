Granična policija u vozilu pronašla rezani duhan: Sakrio ga ispod ispod tapacira

Službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ – Stanice granične policije Ulcinj su u vozilu jednog lica, crnogorskog državljanina, pronašli sakriveni duhan koji je lice posjedovalo radi nedozvoljene trgovine.

Policijski službenici su jučer, naime, postupajući shodno operativnom saznanju, u mjestu Kravari izvršili kontrolu putničkog motornog vozila marke „Toyota”, kojim je upravljao S.A. iz Ulcinja. Oni su, u prtljažniku, ispod tapacira, pronašli sakrivenih 20 pakovanja rezanog duhana, težine ukupno 20 kilograma.

Lice S.A. nije posjedovalo dokumentaciju za posjedovanje duhana, kao ni dozvolu za prodaju.

O svemu je upoznat državni tužilac Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji se izjasnio da se u radnjama S.A. stiču elementi bića krivičnog djela nedozvoljena trgovina. Tužilac je naložio da se duhan oduzme, te da se krivična prijava protiv lica podnese u redovnom postupku.