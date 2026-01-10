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U TOYOTI

Granična policija u vozilu pronašla rezani duhan: Sakrio ga ispod ispod tapacira

Lice S.A. nije posjedovalo dokumentaciju za posjedovanje duhana, kao ni dozvolu za prodaju

Pronađeni duhan. Uprava policije CG

A. O.

10.1.2026

Službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ – Stanice granične policije Ulcinj su u vozilu jednog lica, crnogorskog državljanina, pronašli sakriveni duhan koji je lice posjedovalo radi nedozvoljene trgovine.

Policijski službenici su jučer, naime, postupajući shodno operativnom saznanju, u mjestu Kravari izvršili kontrolu putničkog motornog vozila marke „Toyota”, kojim je upravljao S.A. iz Ulcinja. Oni su, u prtljažniku, ispod tapacira, pronašli sakrivenih 20 pakovanja rezanog duhana, težine ukupno 20 kilograma.

Lice S.A. nije posjedovalo dokumentaciju za posjedovanje duhana, kao ni dozvolu za prodaju.

O svemu je upoznat državni tužilac Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji se izjasnio da se u radnjama S.A. stiču elementi bića krivičnog djela nedozvoljena trgovina. Tužilac je naložio da se duhan oduzme, te da se krivična prijava protiv lica podnese u redovnom postupku.

# CRNA GORA
# DUHAN
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