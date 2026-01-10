U Sudu BiH iznošenje žalbi na presudu za ratne zločine u Rogatici 15. januara

U Sudu Bosne i Hercegovine iduće sedmice je planirano održavanje žalbene sjednice na prvostepenu presudu kojom su dvojica bivših pripadnika "Vojske Republike Srpske" (VRS) osuđena na ukupno sedam godina zatvora za zločine na području Rogatice, dok su trojica oslobođena, potvrđeno je Detektoru.

Ročište za iznošenje žalbi na prvostepenu presudu kojom je Slaviša Đerić osuđen na tri, a Nenad Ujić na četiri godine zatvora, dok su optužbe oslobođeni Zoran Nešković, Panto Pantović i Pero Despet, zakazano je za četvrtak, 15. januar.

Đerića i Ujića je Sud BiH, kao nekadašnje pripadnike Vojne policije, stražare u zatočeničkom objektu “Rasadnik”, proglasio krivim za nečovječno postupanje prema civilima s područja Žepe, Rogatice i Srebrenice od jula do decembra 1995. godine. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su tukli zatočenike, te im na druge načine nanosili fizičke i psihičke patnje. Ujić je, između ostalog, nečovječno postupao prema svjedoku M-3.

Po 15 tačaka optužnice izrečena je oslobađajuća presuda. Jedna od tih tačaka je nečovječno postupanje i ubistvo imama i predsjednika Ratnog predsjedništva Žepe Mehmeda Hajrića, koja se odnosi na svu petoricu optuženih.

Isti dan je zakazano ročište na kojem je planirano da se o krivnji izjasni Mićo Olović, optužen za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Foče tokom 1992. godine.

Olović je, prema Tužilaštvu, kao nadređeni svim aktivnim i rezervnim policajcima staničnog odjeljenja Miljevina optužen da je izdavao naredbe, kao i da je lično sudjelovao u pojedinim hapšenjima, odvođenju i protivpravnom zatvaranju civila u policijsko stanično odjeljenje u Miljevini.