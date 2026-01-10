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"AVAZ" SAZNAJE

Policija pronašla veću količinu lovačkih pušaka s optikom u Audiju na Širokači: Ranije ukradene u Istočnom Sarajevu

Inače, u zavisnosti od vrste, lovačke puške s optikom vrijede i po nekoliko hiljada maraka, a neke vrijede i petocifrene iznose

Policija na terenu. Avaz

Piše: Sedin Spahic

10.1.2026

Pripadnici MUP-a KS u Audiju slovenskih tablica u naselju Širokača pronašli su veću količinu oružja.

Kako saznaje portal "Avaza", riječ je o lovačkim puškama koje imaju optiku, zbog čega su prolaznici strahovali da je riječ o snajperu.

Inače, u zavisnosti od vrste, lovačke puške s optikom vrijede i po nekoliko hiljada maraka, a neke vrijede i petocifrene iznose.

Prema informacijama do kojih smo došli, sumnja se da su puške ukradene na području Istočnog Sarajeva, a pronađene su danas u ulici Hadžiabdinica.

# ŠIROKAČA
# MUP KS
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