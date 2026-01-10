Policija pronašla veću količinu lovačkih pušaka s optikom u Audiju na Širokači: Ranije ukradene u Istočnom Sarajevu

Pripadnici MUP-a KS u Audiju slovenskih tablica u naselju Širokača pronašli su veću količinu oružja.

Kako saznaje portal "Avaza", riječ je o lovačkim puškama koje imaju optiku, zbog čega su prolaznici strahovali da je riječ o snajperu.

Inače, u zavisnosti od vrste, lovačke puške s optikom vrijede i po nekoliko hiljada maraka, a neke vrijede i petocifrene iznose.

Prema informacijama do kojih smo došli, sumnja se da su puške ukradene na području Istočnog Sarajeva, a pronađene su danas u ulici Hadžiabdinica.