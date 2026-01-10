Državljani BiH i Crne Gore pajserom pretukli Sirijca, ovo je razlog

Državljani Bosne i Hercegovine i Crne Gore osuđeni su na tri, odnosno četiri godine zatvora zbog brutalnog napada i pljačke državljanina Sirije u Inzbruku.

Sukob koji je izbio prošle godine u Inzbruku, a koji je započeo žestokom raspravom oko droge i prostitucije, prerastao je u teško nasilje. Dvojica muškaraca, starosti 26 i 28 godina, danas su pred Pokrajinskim sudom proglašeni krivima, a način na koji je napad izvršen šokirao je javnost.

Brutalan napad

Optužbe tužilaštva bile su ozbiljne: državljani BiH i Crne Gore su navodno u maju opljačkali jednog Sirijca na brutalan način. Prijetili su mu pištoljem i nožem, a zatim ga udarali pajserom po glavi i butini.

Plijen je iznosio svega 310 eura i nekoliko bankovnih kartica, ali su posljedice po žrtvu bile teške. Sirijac je zadobio, između ostalog, prelom kosti šake i više posjekotina.

Suđenje

Prvooptuženi, državljanin BiH, na početku suđenja iznio je drugačiju verziju događaja, tvrdeći da on i njegov prijatelj nisu bili napadači, već prevarene strane. Naveo je da su, u vezi s navodnim poslovima oko droge i prostitucije na jednoj adresi u Inzbruku, bili "prevareni".

Dodao je da su u Inzbruk došli zbog "raznih seksualnih praksi" koje, kako je rekao, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nisu bile moguće.

Prema njegovim riječima, sukob je eskalirao kada Sirijac "nije isporučio" ono što je obećao.

- Htio je novac unaprijed i zatim mi je prijetio - rekao je prvooptuženi.

Tvrdio je i da mu je prijatelj "priskočio u pomoć", koristeći pajser kako bi ga zaštitio.

Sud, međutim, nije prihvatio takvo objašnjenje. Jednom optuženom izrečena je kazna od tri godine zatvora, dok je drugi osuđen na četiri godine, s obzirom na to da je ranije već bio osuđivan i da je, prema presudi, upravo on koristio pajser tokom napada.