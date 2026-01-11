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PRONAĐENE NA ŠIROKAČI

Oglasio se MUP KS o ukradenim lovačkim puškama u Audiju: Uhapšeni Zeničanin i državljanin Slovenije, predati u PS Pale

Automobil sa skupocjenim lovačkim puškama je pronađen u ulici Hadžiabdinica na Širokači

Pronađeno vozilo na Širokači. Avaz

S. S.

11.1.2026

Kako je portal "Avaza" jučer prvi objavio, u noći s petka na subotu na području Širokače pronađena je veća količina lovačkih pušaka s optikom u Audiju slovenskih tablica.

Iz MUP-a KS su potvrdili da su policijski službenici PU Stari Grad uhapsili V. K. (31) iz Zenice, kao i D.M. (39), državljanina Slovenije zbog sumnje da su počinili krivično djelo teške krađe.

Kako smo jučer naveli, lovačke puške su ranije ukradene na području Istočog Sarajeva, a iz MUP-a KS su potvrdili da su uhapšene osobe predate u nadležnost MUP-a RS u Policijskoj stanici Pale.

Podsjećamo, automobil sa skupocjenim lovačkim puškama je pronađen u ulici Hadžiabdinica na Širokači.

Inače, u zavisnosti od vrste, lovačke puške s optikom vrijede i po nekoliko hiljada maraka, a neke vrijede i petocifrene iznose.

# AUDI
# ŠIROKAČA
# MUP KS
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