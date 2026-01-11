Oglasio se MUP KS o ukradenim lovačkim puškama u Audiju: Uhapšeni Zeničanin i državljanin Slovenije, predati u PS Pale

Kako je portal "Avaza" jučer prvi objavio, u noći s petka na subotu na području Širokače pronađena je veća količina lovačkih pušaka s optikom u Audiju slovenskih tablica.

Iz MUP-a KS su potvrdili da su policijski službenici PU Stari Grad uhapsili V. K. (31) iz Zenice, kao i D.M. (39), državljanina Slovenije zbog sumnje da su počinili krivično djelo teške krađe.