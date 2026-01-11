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SIJERAČKE STIJENE

Nesreća na putu Sarajevo - Foča: Sudarili se vozilo šlep službe i automobil

Saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen do okončanja policijskog uviđaja

Mjesto nesreće. Nezavisne novine

M. Až.

11.1.2026

Zbog teške saobraćajne nezgode na dionici Sarajevo – Foča, u mjestu Sijeračke Stijene, saobraćaj je danas, u nedjelju 11. januara, bio u potpunosti obustavljen do okončanja policijskog uviđaja.

Mjesto nesreće. Nezavisne novine

Kako saznaju "Nezavisne novine", saobraćaj je ponovo normalizovan oko 11.30 sati.

Iz Policijske uprave Foča potvrđeno je da u ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

- U nesreći su učestvovala dva vozila – vozilo šlep službe i ford - kazali su iz Policijske uprave Foča za "Nezavisne novine".

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SUDAR
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