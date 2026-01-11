Video / Užas na autoputu u BiH: Automobil jurio u pogrešnom smjeru

Na autoputu Banja Luka–Gradiška, u smjeru ka Gradišci, danas je zabilježena krajnje opasna situacija kada se jedno vozilo kretalo u suprotnom smjeru.

Iz automobila koji se 11. januara kretao propisnom trakom snimljen je trenutak u kojem vozilo velikom brzinom dolazi direktno u susret, ugrožavajući živote svih učesnika u saobraćaju.