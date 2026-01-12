Prilikom kopanja kabura pronađeni posmrtni ostaci žrtve iz rata: Radnici naišli na kost obloženu žicom

Tokom radova na uređenju dženaznih kabura u mezarluku Mutnik u Kozarcu, pronađeni su posmrtni ostaci za koje se vjeruje da pripadaju žrtvi iz proteklog rata. Nalaz je odmah prijavljen nadležnim organima, a pristup lokaciji je zabranjen.
KOZARAC
Nalaz je odmah prijavljen nadležnim organima, a pristup lokaciji je zabranjen
Pronađeni posmrtni ostaci žrtve iz rata. Facebook
Tokom radova na uređenju dženaznih kabura u mezarluku Mutnik u Kozarcu, pronađeni su posmrtni ostaci za koje se vjeruje da pripadaju žrtvi iz proteklog rata. Nalaz je odmah prijavljen nadležnim organima, a pristup lokaciji je zabranjen.
Preliminarne provjere izvršene su nakon što su radnici naišli na kost obloženu žicom i komade materijala koji podsjećaju na odjeću. Terenski istražitelji za nestale osobe odmah su obaviješteni.
Senadin Ramić i Zlatan Ališić brzo su izašli na teren i utvrdili da se vjerovatno radi o posmrtnim ostacima žrtve rata. Policijska stanica Kozarac potom je ogradila i obezbijedila mjesto nalaza.
Lokalitet će uskoro biti detaljno pregledan i istražen u skladu sa zakonskim procedurama. Ovaj slučaj ponovno je skrenuo pažnju na bolan proces traganja za nestalim osobama i važnost utvrđivanja istine.
Jasmin ef. Glamočanin istakao je emotivan značaj nalaza:
- Takvi prizori posmrtnih ostataka s jedne strane govore više od hiljadu riječi, a s druge strane ostavljaju čovjeka bez glasa. Ovdje nije u pitanju samo obična kost, ovdje je nečiji otac, sin, brat, sestra… dio nečijeg života. Svaki pronalazak donosi novu tugu, ali i nadu da će istina izaći na vidjelo. Naša je obaveza da ostanemo ljudi, da ne zaboravimo i da istrajemo u borbi za istinu i pravdu - poručio je efendija.
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