Ispovijest majke Edine Bećirspahić kojoj je raskomadan sin i spakovan u kofer: Monstrum je priznao da bi sve ponovio

- Sve vrijeme sam gledala u njega i željela da digne glavu da me pogleda u oči. Nije smio. Koliki god da je monstrum vidim da ima sramotu i stid. Nikad nije izrazio kajanje, u tom i jeste poenta. Majka Dina govori da nije tačna informacija za kofer – istakla je Bećirspahić.

- Imala sam osjećaj kao da se to zataškava. Na početku niko nije znao kad je suđenje. Prisustvovala sam ročištima. Sada Bahtović ima drugu advokaticu. Ona mi je postavljala pitanja, ja sam odgovarala – rekla nam je majka žrtve.

Kako je kazala Bećirspahić, koja je prisustvovala ročištu, ubica uopće nije izrazio kajanje, već je istakao da bi ponovio isto.

Suđenje monstruoznom ubici Dinu Bahtoviću (24) koji je iskasapio svog prijatelja Ervina Peleša (24) u stanu, nastavljeno je pred Kantonalnim sudom u Zenici, a žrtvina majka Edina Bećirspahić za “Dnevni avaz” je govorila o stravičnim detaljima s ročišta, ali i o ovome događaju koji je potresao bh. javnost kada se desio u Visokom, 9. marta 2025. godine.

- Previše je bilo ubodnih rana, kod srca. Sa sjekirom mu je vilicu razbio, čekić je koristio, dva noža. Kada sam bila u policiji, rekli su mi da su na licu mjesta našli solnu kiselinu. To mi je bilo van svake pameti – kaže nam Edina.

Prvi svjedok na sudu bio je mladić (19) koji je prijavio policiji ubistvo. Na naše pitanje da li su Ervin i Din možda konzumirali alkohol te večeri, kazala nam je da će se to naknadno utvrditi vještačenjem. Dodala je kako Dina Bahtovića nije poznavala, dok je druge Ervinove prijatelje poznavala.

- Kad je Ervin otišao u Dubai, dok smo pričali na videopoziv, on je samo okrenuo kameru prema Dinu, rekao je da ga je upoznao u Dubaiju, da mu je radni kolega. Radili su u Dubaiju u restoranu – kazala nam je majka žrtve.

Najveća kazna

Bećirspahić nam je kazala da je Din pozvao Ervina u stan u Visokom, nakon što mu je nana umrla, a ubio ga je, kako ona tvrdi na 40 dana od smrti njegove nane.

- Nikako nam ne ide u glavu, s obzirom na to da je moj sin trenirao karate i kick boks, kako se nije odbranio. Nije svađa bila oko djevojke, kako se piše, a poenta je u tome kako Din neće nikad da prizna zašto je ubio Ervina. Njegov odgovor je: “Mene je Ervin napao, ja sam se branio”. Kada je bio psihijatar na sudu, on je kazao da 40 godina radi, ali da se nikada nije susreo s osobom kakva je Bahtović. Psihijatar na suđenju je rekao kako je Bahtović njemu rekao da mu je žao, ali Bahtović to ne misli. Rekla sam i na sudu, ne tražim ništa, jer dijete ne mogu vratiti. Samo želim da dobije najveću kaznu. To što su advokati pokušali reći kako Din nije bio pri sebi, svi psihijatri i psiholog što su ga vještačili kažu da je zdrave pameti to uradio i da je opet sposoban to uraditi. Ubica se na sudu digao i rekao: “Ponovo bih to uradio i ne kajem se”. Psihijatar je rekao kako je Din prema mom sinu imao toliku ljubomoru i mržnju. Kada su Bahtovića izvodili, sjedila sam na klupi u sudu i gledala u njega, nije me pogledao. Moje dijete je Bahtović spakovao u kofer, to je istina. Ovo se većinom vodi da je bilo pripremljeno ubistvo, jer je on njega u kofer stavio, a glava je bila odrubljena, otkinuta, a policija je ušla na vrijeme – kaže nam majka ubijenog mladića.

Prikrivanje tragova

Bećirspahić je dodala kako je Bahtović imao namjeru raskomadati tijelo i posuti ga solnom kiselinom, ali je policija došla baš u tom momentu, kako ona tvrdi.

- Oni su njega uhvatili kako on farba zidove i čisti – rekla je za “Dnevni avaz” Bećirspahić.

Naredno ročište zakazano je 16. januara 2026. godine, a Bahtović se nalazi u KPZ-u Zenica.