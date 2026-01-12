Uhapšen Nebojša Mitrović: Pratio Acu Lukasa i tokom vožnje mu više puta udario vozilo

Policija iz Istočnog Sarajeva uhapsila je Nebojšu Mitrovića iz Pala koji je službenim autom firme Podrum pića “Black and white” pokušao da izgura s puta vozilo u kojem se nalazio pjevač Aca Lukasa. Ne želeći otkrivati ime uhapšeno u PU Istočno Sarajevo su potvrdili da se „N.M. iz Pala tereti zbog počinjenih krivičnih djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“. – Lice N.M. se sumnjiči da je upravljajući vozilom „Passat“, vlasništvo pravnog lica iz Pala, u nedelju na dionici magistralnog puta Ljubogošta – Podromanija, opština Pale, udario više puta prednjim dijelom vozila u zadnji dio vozila „Range Rover“, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, a u kojem su se nalazili vozač J.J. i A.L. državljani Republike Srbije, te na taj način kod istih izazvao osjećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu – navodi se u saopštenju iz policije.

Dodaje se da je o svemu obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo kojem će Mitrović danas biti predan uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Podsjećamo, Lukas je jučer objavio da su nasilnici na Romaniji napali automobil u kojem se vozio i pokušali da ga strovale u provaliju zbog čega je podnio krivičnu prijavu za pokušaj ubistva. Tvrdi da se napad dogodio u noći sa subote na nedelju nakon njegovog nastupa u Hotelu „Vučko“. – Poslije nastupa na Jahorini noćas pokušali su da ubiju mene i mog vozača. Jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu Nedeljka Eleka – napisao je Lukas.

Iste optužbe ponovio je i njegov menadžer Saša Mirković. – Lukas je u subotu uveče pjevao na Jahorini, ljudi su uživali, bio je pun Hotel “Vučko”. Poslije toga, kad su krenuli za Beograd, između Pala i Sokoca, nasilnici su pokušali da automobil u kojem se vozio Aca Lukas izguraju s puta i strovale ga u provaliju – rekao je Lukasov menadžer Saša Mirković na društvenim mrežama.