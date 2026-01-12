80-godišnjak uhvaćen s kokainom: "To je za zdravlje, preporodio sam se"

Sudija za istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni kućni pritvor, uz elektronski nadzor, osamdesetogodišnjem muškarcu koji je prošle sedmice uhapšen s 11 paketića kokaina.

Muškarac se tereti i za prodaju jednog paketića droge od pola grama, prenosi Dalmatinski portal.

Osumnjičeni negira da je prodavao drogu, a za kokain pronađen u njegovoj kući tvrdi da ga je koristio isključivo za lične potrebe. U odbrani je naveo da je drogu uzimao iz zdravstvenih razloga te da se, kako je rekao, "preporodio".

Sud mu je izrekao mjeru kućnog pritvora, što znači da u narednih mjesec dana ne smije napuštati svoj dom. Na nogu mu je postavljen elektronski uređaj za nadzor, kojim se kontroliše poštivanje izrečene mjere.

S obzirom na to da živi sam, osnovne životne namirnice i druge potrepštine u tom periodu dostavljat će mu komšija. Istražni pritvor u kući određen je zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.