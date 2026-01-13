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SVAĐA ESKALIRALA

Muškarca pretukao časnik Oružanih snaga BiH zbog muzike u kafani?

On nije ni znao da mu je noga slomljena dok nismo snimili, a policija još nije uzela izjave od ovih ostalih, kazao je Mario

Ivan Mihaljević: Zadobio teške tjelesne povrede. Avaz / Ustupljena fotografija

Piše: Amila Ovčina

13.1.2026

Ivan Mihaljević, muškarac je koji je pretučen u Busovači 27. decembra 2025. godine, a prema njegovim i navodima njegovog brata, pretukli su ga Ante Petrović, Ivan Petrović, Denis Petrović, koja su trojica braće, te Darko Golub, Marijano Mravak i Petar Petrović.

Kako je za “Dnevni avaz” izjavio Mario Mihaljević, brat muškarca koji je zadobio povrede, ovaj događaj se desio na području Busovače, u selu Ravan. Prema njihovim tvrdnjama, Ante Petrović je časnik, potporučnik oružanih snaga BiH.

Pozvao policiju

- To je bila neka seoska kafana. Ne radi svaki dan već kada se sastanu mještani. Tu je moj brat bio i njih šest ili sedam ih je došlo iz šume. Tu je počela prepirka, Darko Golub ga je prvi udario, pa Mravak, pa Ante Petrović, Petar Petrović. Tu su ga isprebijali i brat je otišao kući i nije htio ništa poduzeti. Ja sam to sutradan prijavio policiji, odveo ga doktoru. On nije ni znao da mu je noga slomljena dok nismo snimili, a policija još nije uzela izjave od ovih ostalih. To je bilo između 1 i 3 sata iza ponoći. Tek sam ja sutra pozvao policiju kad sam to saznao. Brat nije htio ništa da zove jer je mislio da su male ozljede, ja sam mu rekao hajde da idemo doktoru da vidimo šta je – tvrdi naš sagovornik Mario Mihaljević, koji je dodao da su vidjeli da je noga Ivanu napukla.

Mihaljević je dodao kako je slučaj prijavio u Policijsku stanicu Kiseljak gdje je prijavio događaj.

Srušio sto

Kako je istakao povrijeđeni Ivan Mihaljević, sjedili su u ugostiteljskom objektu.

- Sjedili smo s društvom, mijenjala se muzika, ja nisam dao da se zamijeni. Kako su zamijenili muziku, ja sam srušio jedan sto. Oni su krenuli na mene i tako je krenulo do tučnjave. Ja sam bio s jednim kolegom. Napali su me moji susjedi, bilo ih je sedam ili osam. To je nastalo zbog muzike, ništa više – kazao je Mihaljević, koji je dodao da je njegov brat pozvao policiju sutra.

Ivan je dodao kako je tek sutradan saznao da mu je noga slomljena.

Nalazi ljekara. Avaz

- Otišao sam u Novu Bilu, pa Travnik na kontrolu. Ljekari su mi rekli da mirujem. Prvo su mi bili rekli da bi trebala operacija. Oporavljam se i nosim langetu. Oni su svi mlađi desetak godina od mene, ovaj jedan radi u vojsci. Inače sam zaposlen u Njemačkoj – prepričava za “Dnevni avaz” Ivan.

Dodao je kako ne zna da li je iko od napadača bio priveden. Tvrdi kako su ga pretukli trojica braće prezimena Petrović. Naglasio je da se ranije nisu događali ovakvi sukobi te da nije ranije bio u svađi s njima, a Antu je znao iz viđenja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona nismo dobili informaciju o ovome događaju prije objave članka.

# BUSOVAČA
# IVAN MIHALJEVIĆ
# MARIO MIHALJEVIĆ
# ANTE PETROVIĆ
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