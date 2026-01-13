Nermin Bečirević koji je opljačkao kladionicu pušten na slobodu

Kako je za naš medij potvrdio advokat Bečirevića, Omar Mehmedbašić, Nermin je dobio oslobađajuću presudu, s obzirom na to da prepoznavanje nije bilo po zakonu i na osnovu toga je oslobođen.

Nermin Bečirević koji je opljačkao kladionicu pušten je na slobodu, saznaje portal "Avaza".

Ročište je održano danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu, pred sutkinjom Šejlom Bakić-Šolbić.

Inače, pljačka je počinjena na području Novog Sarajeva, u kladionici Williams, gdje je razbojnik ušao s kapuljačom i opljačkao kladionicu.

Riječ je o pljački koja se dogodila 30.01.2018. godine oko 11:30 sati, u ulici Doktora Fetaha Bećirbegovića broj 23.