Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Nermin Bečirević koji je opljačkao kladionicu pušten na slobodu

Ročište je održano danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu, pred sutkinjom Šejlom Bakić-Šolbić

Kantonalni sud u Sarajevu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

13.1.2026

Nermin Bečirević koji je opljačkao kladionicu pušten je na slobodu, saznaje portal "Avaza".

Kako je za naš medij potvrdio advokat Bečirevića, Omar Mehmedbašić, Nermin je dobio oslobađajuću presudu, s obzirom na to da prepoznavanje nije bilo po zakonu i na osnovu toga je oslobođen.

Advokat Omar Mehmedbašić. Avaz

Ročište je održano danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu, pred sutkinjom Šejlom Bakić-Šolbić.

Inače, pljačka je počinjena na području Novog Sarajeva, u kladionici Williams, gdje je razbojnik ušao s kapuljačom i opljačkao kladionicu.

Riječ je o pljački koja se dogodila 30.01.2018. godine oko 11:30 sati, u ulici Doktora Fetaha Bećirbegovića broj 23.

Pljačka je, prema saznanjima "Avaza" počinjena uz prijetnju nožem i šarafcigerom. 

# OMAR MEHMEDBAŠIĆ
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# KLADIONICA
# NERMIN BEČIREVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.