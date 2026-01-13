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NAKON SAOBRAĆAJNE NESREĆE

Iz Tužilaštva USK za "Avaz" o slučaju Adema Jušića: Kontinuirano radimo na utvrđivanju svih okolnosti

Tužilaštvo formiralo krivični predmet po službenoj dužnosti

Adem Jušić: Podlegao povredama. Avaz kolaž / Facebook

Piše: Amila Ovčina

13.1.2026

Smrt Adema Jušića u Bihaću, potresla je taj grad i Unsko-sanski kanton, a kako je „Avaz“ ranije pisao, na društvenim mrežama se oglasio Kemal Miskić, koji je bio učesnik ove nesreće, vozač Golfa 4.

On je iznio svoje tvrdnje, koje su se odnosile na to da je vozač iz suprotnog Golfa vozio prekomjernom brzinom, gdje je ograničenje bilo 50 kilometara po satu.

Nakon što je „Avaz“ objavio informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, obratili smo se i Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, gdje smo ih pitali da li će eventualno Kemal Miskić biti pozvan u MUP USK i Tužilaštvo USK na ispitivanje, te ukoliko hoće, u kojem svojstvu kao svjedok ili osumnjičeni.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na utvrđivanju svih okolnosti kako saobraćajne nesreće koja se dogodila dana 01.01.2026. godine tako i osnovanosti navoda o nepravoremenom ukazivanju medicinske pomoći i nesavjesnom liječenju lica A.J. od strane ordinirajućeg medicinskog osoblja Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać odnosno u toku je provođenje istražnih radnji. Detaljnije informacije u ovom trenutku Vam nije moguće dostaviti jer bi se takvim postupanjem ugrozio tok istrage u predmetnom postupku – odgovor je na upit „Avaza“.

Podsjećamo da je Tužilaštvo formiralo krivični predmet po službenoj dužnosti.

- Ja sam izlazio na raskrsnicu, s tim da semafor nije radio, pogledao sam desno, lijevo u mom vidokrugu nije bilo drugih vozila. Taman kad sam krenuo izaći drugo vozilo marke Golf 7 (bijeli) kojim je upravljao Adijan Ramakić, u kojem su se nalazili Adem Jušić (sjedio nazad), Harun Konjević (suvozač) i Merim Mulalić koji je sjedio na zadnjem sjedištu pored Adema Jušića, udario je u moje vozilo (naprijed, u ćošak vozila) nenormalno velikom brzinom. Kad se desila saobraćajka sat na mom autu je zakucao na 30 i ostao tako, što vam tvrdi da nisam ni krenuo kako treba, a udar se desio – naveo je Miskić između ostalog prije nekoliko dana na svom Facebooku. 

Podsjećamo, Adem Jušić je podlegao povredama u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću. 

Nakon toga održan je i protest. 

# BIHAĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ADEM JUŠIĆ
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