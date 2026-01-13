Iz Tužilaštva USK za "Avaz" o slučaju Adema Jušića: Kontinuirano radimo na utvrđivanju svih okolnosti

Smrt Adema Jušića u Bihaću, potresla je taj grad i Unsko-sanski kanton, a kako je „Avaz“ ranije pisao, na društvenim mrežama se oglasio Kemal Miskić, koji je bio učesnik ove nesreće, vozač Golfa 4.

On je iznio svoje tvrdnje, koje su se odnosile na to da je vozač iz suprotnog Golfa vozio prekomjernom brzinom, gdje je ograničenje bilo 50 kilometara po satu.

Nakon što je „Avaz“ objavio informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, obratili smo se i Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, gdje smo ih pitali da li će eventualno Kemal Miskić biti pozvan u MUP USK i Tužilaštvo USK na ispitivanje, te ukoliko hoće, u kojem svojstvu kao svjedok ili osumnjičeni.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na utvrđivanju svih okolnosti kako saobraćajne nesreće koja se dogodila dana 01.01.2026. godine tako i osnovanosti navoda o nepravoremenom ukazivanju medicinske pomoći i nesavjesnom liječenju lica A.J. od strane ordinirajućeg medicinskog osoblja Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać odnosno u toku je provođenje istražnih radnji. Detaljnije informacije u ovom trenutku Vam nije moguće dostaviti jer bi se takvim postupanjem ugrozio tok istrage u predmetnom postupku – odgovor je na upit „Avaza“.