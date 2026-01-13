Nastavak suđenja optuženom za ubistvo Ines Žmiro: Đenan Đozlić plakao u sudnici

Suđenje za ubistvo Mostarke Ines Žmiro (39), koju je pucnjem iz pištolja, prema optužnici, usmrtio njen partner Đenan Đozlić (46) u stanu u kojem su skupa živjeli, nastavljeno je saslušanjem sudskih vještaka, dr. Alena Ćesira, psihijatra, i Vildane Milavić, diplomiranog psihologa.

Đozlić je optužen da je 2. decembra 2024. godine između 17 i 18.45 sati u stanu koji se nalazi u zgradi na adresi Bulevar narodne revolucije br. 13, u kojem je živio zajedno sa oštećenom skoro godinu, tokom žustre svađe s njom, a nakon što je tog dana konzumirao kokain, uzeo poluautomatski pištolj CZ, model 70, kalibra 7,65 milimetara, u kojem se nalazilo sedam metaka, te se u jednom trenutku približio oštećenici, okrenut licem u lice, ispalio metak u njenom pravcu, pogodivši je u predjelu prednjeg trbušnog zida.

Ima PTSP

Usljed posljedica nanošenja ozljeda tim oružjem, odnosno iskrvarenja, Žmiro je iste večeri podlegla u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Vještaci su na jučerašnjem ročištu pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim je predsjedavala Danijela Dalipagić-Rizvanović, prezentirali svoj zajednički nalaz psihološko-psihijatrijskog vještačenja optuženog kao dokaz njegove odbrane.

Optuženom je ranije, naveli su, dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) koji je razvio nakon boravka u logoru, ali i nakon zlostavljanja njegove majke. Pojašnjeno je da je Đozlić svjedočio činu silovanja svoje majke, nakon čega se on rasplakao u sudnici, a njegov advokat Haris Hakalović je kazao kako je njegov branjenik tražio da se to ne spominje.

Vještaci su izrazili stav da je to što je Đozlić emocionalno nestabilna ličnost uz PTSP, u kombinaciji sa psihoaktivnim supstancama koje je uzimao — od kokaina, tramadola, diazepama do anaboličkih steroida — dovelo do toga da je on bio znatno smanjenog stepena uračunljivosti.

Tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Lorena Musa Šimić, između ostalog, tražila je pojašnjenje sinergičnog djelovanja psihoaktivnih supstanci, kako je to navedeno u nalazu, kao i o njegovom fragmentiranom sjećanju.

S tim u vezi podsjetila je i Sudsko vijeće na prethodni nalaz vještaka neuropsihijatra, dr. Abdulaha Kučukalića, kazavši kako je to zanimljivo jer je on kazao da je optuženi s njim razgovarao bez ikakvih rupa u sjećanju.

Tok događaja

I Dalipagić-Rizvanović je, između ostalog, pitala kako je moguće da neko ko ima fragmentirano sjećanje opisuje cijeli tok događaja kada se dogodilo ubistvo, ali se ne sjeća ključnog momenta, odnosno je li moguće da je prezentirao događaj u svoju korist. Dr. Ćesir je kazao kako je logično da se ne sjeća samog čina, jer je to realno najtraumatičnije.

U nastavku izvođenja dokaza odbrane, Hakalović je izjavio kako, uz dužno poštovanje, dovodi u sumnju iskaz majke ubijene, Nataše Žmiro, a tragom telefonskih poruka koje je ona razmijenila sa sestrom optuženog.

Svjedočit će sestra optuženog

Tužiteljica je izjavila da osporava autentičnost poruka koje su joj predočene, jer je vidljivo da je dio tog sadržaja izbrisan. Međutim, Sudsko vijeće je dopustilo da na narednom ročištu svjedoči sestra optuženog.

Također, Hakalović je upoznao Sudsko vijeće o tome da mu nijedna mostarska bolnica u kojima se Đozlić liječio zbog niza zdravstvenih tegoba nije dostavila medicinsku dokumentaciju, odnosno otpusna pisma.