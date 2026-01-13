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ISTRAGA JOŠ TRAJE

Tri godine od ubistva Goraždanina Almira Raščića, ubica i dalje na slobodi

Još uvijek nepoznata osoba oko 22 sata pucala je u Raščića dok se kroz pasaž zgrade, u kojoj je živio, kretao prema parkiranom automobilu

Almir Raščić. Fena

FENA

13.1.2026

Danas su se navršile tri godine od ubistva Goraždanina Almira Raščića, bivšeg nogometaša i sportskog radnika. Porodica, prijatelji te brojni Goraždani i dalje čekaju da se izvršilac privede pred lice pravde.

U Kantonalnom tužilaštvu ističu da ne mogu davati informacije o ovom slučaju, uz napomenu da istraga još traje.

Još uvijek nepoznata osoba oko 22 sata pucala je u Raščića dok se kroz pasaž zgrade, u kojoj je živio, kretao prema parkiranom automobilu. Od posljedica teških povreda glave preminuo je deset dana kasnije u KCUS-u Sarajevo.

Ni nakon vještačenja, poligrafskih ispitivanja i saslušanja, ovo teško krivično djelo još nikada nije rasvijetljeno.

Almir Raščić je bivši nogometaš Željezničara, Veleža, Olimpika, Goražda i Azota.

# GORAŽDE
# ALMIR RAŠČIĆ
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