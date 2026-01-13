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ISTRAGA U TOKU

Osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor, svemu navodno prethodio sukob

Svjedoci govore da su se potukli, a da je jedan drugog bacio kroz prozor, ispričao je svjedok

Policija intervenisala. Varaždinske vijesti

M. Až.

13.1.2026

Policija i hitna medicinska služba intervenirale su na raskršću Supilove i Zagrebačke ulice u Varaždinu, gdje se, prema prvim informacijama, dogodila teška nesreća. Kako pišu Varaždinske vijesti, iako zvanični detalji još nisu saopćeni, prizori s mjesta događaja i tragovi krvi ukazuju na ozbiljnost situacije.

Iz varaždinske policije potvrđeno je da je jedna osoba povrijeđena te da je u toku uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama koje su se proširile među okupljenim građanima, osoba je navodno povrijeđena nakon pada s prvog sprata zgrade. Pojedini svjedoci tvrde da je cijelom događaju prethodio fizički sukob.

- Ispred prozora hitna medicinska služba pokušava oživjeti muškarca. Svjedoci govore da su se potukli, a da je jedan drugog bacio kroz prozor - ispričao je jedan od prolaznika za 24 sata.

# VARAŽDIN
# HRVATSKA
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