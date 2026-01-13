Policija rasvjetljavala krađu, a pronašla drogu i oružje

Službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I u Zenici, u saradnji s Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, poduzimali su intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju teške krađe u stanu koja se dogodila 31. decembra 2025. godine u ulici Potok, kada je od nepoznatog počinioca otuđen novac u iznosu od 14.000 KM.

Na osnovu prikupljenih indicija i operativnih saznanja, danas, 13. januara 2026. godine, lišeno je slobode lice S.M., rođeno 1994. godine, iz Zenice, koje se dovodilo u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela.

Prilikom pretresa stana koje koristi S.M., kao i zajedničkih prostorija stambene zgrade u ulici Potok, policija je pronašla i oduzela:

- 4.275 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na amfetamin (speed),

- 910 grama biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu,

- pištolj i pet komada pištoljske municije,

- dvije tablete koje izgledom podsjećaju na ekstazi,

- novac u iznosu od 730 KM i 530 eura.

Pronađeno oružje i droga bit će predmet vještačenja i korišteni kao dokazi u daljem postupku. Navedeno lice je od ranije poznato policiji kao višestruki počinilac imovinskih krivičnih djela i djela u vezi zloupotrebe opojnih droga.

Kriminalistička obrada uhapšenog je završena, a sutra, 14. januara 2026. godine, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biće predato Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona. S.M. se sumnjiči za krivična djela "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, te "Nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije" iz člana 52. Zakona Zeničko-dobojskog kantona, u vezi s "Teškom krađom" iz člana 287. Krivičnog zakona FBiH.

Ovom akcijom spriječena je daljnja prodaja značajne količine opojne droge, čime se, pored preventivnog efekta, potvrđuje opredijeljenost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da energično reaguje protiv svih oblika nezakonitog djelovanja pojedinaca i grupa koje se bave nezakonitom prodajom droge.