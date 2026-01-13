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IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

Stijena teška nekoliko tona pala na put u BiH

Samo pukom srećom u trenutku pada na ovoj dionici nije bilo vozila, čime je izbjegnuta velika tragedija

Stijena teška nekoliko tona pala na put. Facebook

M. Až.

13.1.2026

Na magistralnom putu Višegrad – Brodar – Ustiprača danas se ogromna stijena, teška nekoliko tona, obrušila direktno na kolovoz.

Samo pukom srećom u trenutku pada na ovoj dionici nije bilo vozila, čime je izbjegnuta velika tragedija.

Iako u ovom incidentu niko nije povrijeđen, saobraćaj se na toj dionici odvija otežano i uz povećan rizik. Fotografije s mjesta događaja svjedoče o veličini stijene i opasnosti koja trenutno vreba vozače na putevima u istočnom dijelu zemlje.

Nadležne službe uputile su apel svim učesnicima u saobraćaju da voze uz maksimalan oprez, naročito jer najavljeni porast temperatura donosi ubrzano topljenje snijega. Ovakve vremenske prilike drastično povećavaju rizik od novih odrona u usjecima i planinskim predjelima, stoga je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu i pratiti stanje na dionicama kroz kanjone.

# STIJENA
# USTIPRAČA
# BIH
# IŠEGRAD
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