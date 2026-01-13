Ministarstvo zdravstva USK se oglasilo nakon smrti mladića Adema Jušića

Povodom tragičnog događaja koji se dogodio 1. januara, a u kojem je život izgubio 22-godišnji Adem Jušić, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona oglasilo se saopćenjem za javnost u kojem navodi da podržava provođenje interne kontrole i utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.

Objavljujemo snimak nesreće nakon koje je poginuo Adem Jušić: Njegov prijatelj vozio velikom brzinom

Objavljujemo snimak nesreće nakon koje je poginuo Adem Jušić: Njegov prijatelj vozio velikom brzinom

U saopćenju se ističe da je osnovni cilj resornog ministarstva osiguranje funkcionisanja zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite građana, provođenje i nadzor nad zdravstvenim sistemom, unapređenje zdravstvene zaštite te koordinacija zdravstvenih politika putem zdravstvenih ustanova koje djeluju na području kantona.

Dalje se navodi da Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću ima najveći doprinos u izgradnji zdravstvenog sistema i očuvanju zdravlja građana Unsko-sanskog kantona te da, iako ne raspolaže dovoljnim brojem doktora i medicinskog osoblja različitih profila, ne zaostaje za drugim kantonalnim bolnicama.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, kako se navodi, podržava provođenje interne kontrole u vezi s ovim događajem te će insistirati na utvrđivanju svih okolnosti vezanih za ovaj tragični slučaj.

- Utvrđivanje ovih okolnosti potrebno je kako zbog porodice preminulog, javnosti, tako i zbog očuvanja digniteta najveće zdravstvene ustanove na Unsko-sanskom kantonu i svih medicinskih radnika koji daju veliki doprinos u očuvanju i zaštiti zdravlja građana kantona - navodi se u saopćenju.