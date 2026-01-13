Predložen pritvor muškarcu koji je napao Acu Lukasa na Jahorini

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu predložilo je pritvor muškarcu čiji su inicijali N.M., koji se sumnjiči da je vozilom na magistralnom putu Ljubogošta–Podromanija više puta udario u “Range Rover” u kojem su se nalazili vozač J.J. i pjevač Aleksandar Vuksanović, poznat kao Aca Lukas.

Podjećamo, riječ je o Nebojši Mitroviću kojeg Lukas povezuje sa Elekom.