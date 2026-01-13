Predložen pritvor muškarcu koji je napao Acu Lukasa na Jahorini

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu predložilo je pritvor muškarcu čiji su inicijali N.M., koji se sumnjiči da je vozilom na magistralnom putu Ljubogošta–Podromanija više puta udario u “Range Rover” u kojem su se nalazili vozač J.J. i pjevač Aleksandar Vuksanović, poznat kao Aca Lukas.
Podjećamo, riječ je o Nebojši Mitroviću kojeg Lukas povezuje sa Elekom.
Tužilaštvo je navelo da je pritvor predložen jer postoji opasnost da će N.M. boravkom na slobodi uticati na svjedoke, te uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze i tragove važne za krivični postupak.
On se sumnjiči da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti tako što je u nedjelju, 11. januara, od 1.00 do 1.50 sati na području Pala i Sokoca, na dionici magistralnog puta Donja Ljubogošta – Podromanija, u dužini od oko 25 kilometara, svojim opasnim postupcima ugrozio živote A.V. i J.J., kao i imovinu većeg obima.
Upravljao je vozilom “Passat” u vlasništvu jednog pravnog lica, krećući se u kontinuitetu iza “Range Rovera”. U više navrata prednjim dijelom svog vozila udarao je u zadnji dio vozila u kojem su se nalazili J.J. i A.V., pokušavajući da njihovo vozilo u krivinama izbaci sa kolovoza, a na pravcima da ga zarotira.
Pritvor je predložen Osnovnom sudu na Sokocu, prenosi Srna.