Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tragedija u Hercegovini: Radnik poginuo na gradilištu

Policijski službenici odjela kriminalističke policije pod nadzorom dežurnog tužitelja obavili su očevid, potvrdila je Miloš za „Avaz“

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Amila Ovčina

14.1.2026

Građevinski radnik jučer je poginuo u Mostaru, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, događaj se desio oko 14 sati.

Policija je zaprimila prijavu da je došlo do nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

- Policijski službenici su izašli na lice mjesta i isto osigurali, hitna medicinska pomoć također je izašla, koja je potvrdila smrt radnika. Policijski službenici odjela kriminalističke policije pod nadzorom dežurnog tužitelja obavili su očevid. Riječ je o radniku M.B. (1966) – potvrdila je Miloš za „Avaz“.

Kako nam je potvrđeno, nema uhapšenih. Nesretni događaj se desio u mjestu Ortiješ. 

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", pumpa za beton pala je na radnika.

# RADNIK
# ORTIJEŠ
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.