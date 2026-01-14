Tragedija u Hercegovini: Radnik poginuo na gradilištu

Građevinski radnik jučer je poginuo u Mostaru, potvrđeno je za portal „Avaza“.
Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, događaj se desio oko 14 sati.
Policija je zaprimila prijavu da je došlo do nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.
- Policijski službenici su izašli na lice mjesta i isto osigurali, hitna medicinska pomoć također je izašla, koja je potvrdila smrt radnika. Policijski službenici odjela kriminalističke policije pod nadzorom dežurnog tužitelja obavili su očevid. Riječ je o radniku M.B. (1966) – potvrdila je Miloš za „Avaz“.
Kako nam je potvrđeno, nema uhapšenih. Nesretni događaj se desio u mjestu Ortiješ.
Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", pumpa za beton pala je na radnika.