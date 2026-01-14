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OGLASILA SE POLICIJA

Muškarcu oduzet BMW za kojim je bila raspisana Interpolova potjernica

Prilikom kontrole je utvrđeno da se vozilo nalazi na listi Interpola

Oduzeto vozilo. ATV

A. O.

14.1.2026

U Omarskoj kod Prijedora oduzet je automobil BMW za kojim je, kako je utvrđeno, raspisana Interpolova potjernica.

- Policijski službenici Policijske stanice Omarska su 12.01.2026. godine od osobe M. P. iz Prijedora privremeno oduzeli putničko motorno vozilo marke BMW - navode u saopćenju iz Policijske uprave (PU) Prijedor.

Prilikom kontrole je utvrđeno da se vozilo nalazi na listi Interpola.

U toku je rad na utvrđivanju okolnosti raspisivanja potjernice. Iz PU Prijedor nisu saopćili zbog čega se traga za vozilom.

# BMW
# PRIJEDOR
# POTJERNICA
# PU PRIJEDOR
# POLICIJA
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