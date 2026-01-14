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NISU BILE PRIJAVLJENE

U Carinskoj ispostavi Gradiška oduzete neprijavljene 652 muške jakne

Prilikom detaljne kontrole ustanovljeno je da je pošiljka stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Oduzete neprijavljene jakne. UIO BiH

Z. V.

14.1.2026

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj krijumčarenja veće količine tekstila.

Prilikom detaljne kontrole pošiljke tekstila koja je u Bosnu i Hercegovinu stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, carinski službenici u Carinskoj ispostavi Gradiška privremeno su oduzeli robu koja se pokušala prokrijumčariti u carinsko područje BiH.

- Radi se o 652 komada muških jakni koje nisu bile prijavljene za uvozno carinjenje po predmetnoj uvoznoj carinskoj deklaraciji -  saopćeno je iz UIO BiH.

Pronađena roba privremeno je zadržana, a protiv uvoznika je podnesen zahtjev za pokretanje carinskog prekršaja.

# UIO BIH
# ROBA
# CARINE
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