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Real Madrid u Sarajevu vozio pod utjecajem droge, policija ga isključila iz saobraćaja

S obzirom da je riječ o prekršaju, Sakić je dobio dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, dva kaznena boda i 400 KM kazne

Elvedin Sakić. Avaz

A. O.

14.1.2026

Tiktokera Elvedina Sakića, poznatiji javnosti kao Real Madrid, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo isključili su iz saobraćaja u ponedjeljak.

Navodno je bio pozitivan na najmanje dva narkotika. Sakić je isključen iz saobraćaja nakon što je njegovo vozilo kontrolisano u ulici Džemala Bijedića na području Općine Novi Grad.

S obzirom da je riječ o prekršaju, Sakić je dobio dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, dva kaznena boda i 400 KM kazne.

Bonus video:

# MUP KS
# TIKTOKER
# ELVEDIN SAKIĆ
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