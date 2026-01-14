Real Madrid u Sarajevu vozio pod utjecajem droge, policija ga isključila iz saobraćaja

Tiktokera Elvedina Sakića, poznatiji javnosti kao Real Madrid, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo isključili su iz saobraćaja u ponedjeljak.

Navodno je bio pozitivan na najmanje dva narkotika. Sakić je isključen iz saobraćaja nakon što je njegovo vozilo kontrolisano u ulici Džemala Bijedića na području Općine Novi Grad.

S obzirom da je riječ o prekršaju, Sakić je dobio dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, dva kaznena boda i 400 KM kazne.

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