Video / Nesreća u Sarajevu: Kamionom udario u stub i izvalio ga

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na glavnoj saobraćajnici u naselju Alipašino Polje kada je kamion udario u stub ulične rasvjete.
Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, za sada nismo mogli dobiti informacije o ovoj nesreći.
POLICIJA NA TERENU
Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, niti da li ima povrijeđenih
Saobraćajna nesreća dogodila se danas na glavnoj saobraćajnici u naselju Alipašino Polje kada je kamion udario u stub ulične rasvjete.
Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, za sada nismo mogli dobiti informacije o ovoj nesreći.
Na terenu se nalazi policijska patrola.
Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, niti da li ima povrijeđenih.
UJKA SEM NE PRAŠTA