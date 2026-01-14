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POLICIJA NA TERENU

Video / Nesreća u Sarajevu: Kamionom udario u stub i izvalio ga

Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, niti da li ima povrijeđenih

Sa mjesta nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

14.1.2026

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na glavnoj saobraćajnici u naselju Alipašino Polje kada je kamion udario u stub ulične rasvjete.

Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, za sada nismo mogli dobiti informacije o ovoj nesreći.

Na terenu se nalazi policijska patrola.

Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, niti da li ima povrijeđenih.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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