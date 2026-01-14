Potvrđena oslobađajuća presuda Šerifu Patkoviću za zloupotrebu položaja

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je presudu kojom je Šerif Patković oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, potvrđeno je za Detektor iz Suda.

Advokatica Lejla Terzimehić za Detektor je pojasnila da je Sud žalbu sarajevskog Kantonalnog tužilaštva ocijenio neosnovanom. Prema njenim riječima, potvrđeno je da je prvostepeni sud pravilno ocijenio sve dokaze, te dao jasne, logičke i potpune zaključke da Patković, obavljajući poslove predsjednika Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, nije pribavio korist u vidu korištenja vozila, niti je Fondaciji nanio štetu.

- Iz provedenih dokaza ne proizilazi da je nastupila posljedica – pribavljanje koristi korištenjem vozila, niti je utvrđeno da je na taj način nastupila šteta, a što su odlučne činjenice koje čine obilježje ovog krivičnog djela - kazala je advokatica Terzimehić.

Podsjetila je da su dva vještaka potvrdila nepostojanje odlučne činjenice, odnosno pribavljanja koristi optuženog, koja bi upućivala na počinjenje krivičnog djela za koje se teretio.

Terzimehić se pita da li je moguće da je uopšte podignuta i potvrđena pravno neodrživa optužnica.

- Da naglasim, u ovom predmetu radilo se o velikom broju dokaza, tačnije o dokumentaciji koja broji ni manje ni više nego 1.175 stranica dokaznog materijala. Međutim, svi smo svjedoci da se u praksi kontrola optužnice često svodi samo na formalnu kontrolu elemenata optužnice i rješavanja o prethodnim prigovorima odbrane, čak i kada se radi o kompleksnim predmetima s obimnom dokaznom građom poput ovog, što smatram velikim problemom, pa onda imamo ovakav ishod - pojasnila je Terzimehić za Detektor.

Detektor je ranije pisao da je Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu 2022. godine.

Protiv Patkovića je u toku sudski postupak za ratni zločin na području Zenice.