Odbrana Šljivića smatra da je nalaz vještaka pristrasan

Tužilac Tužilaštva HNK Spomenko Jukić, koji zastupa optužnicu, uložio je materijalne dokaze koje je i odbrana dobila nakon potvrđivanja optužnice, kako je to potvrdila braniteljica optuženog Irena Pehar.

U suštini, prema njegovom nalazu i mišljenju, radilo se o oštećenju više organskih sistema i zapravo su kod svih troje ustanovljene politraume, a sve povrede su nastale usljed jakog udara.

Dr. Pejić je obavio obdukciju tijela nastradalih mladića i djevojke nakon nesreće koja se dogodila 31. maja prošle godine te je u svom nalazu naveo povrede usljed kojih je nastala smrtna posljedica.

Saslušanjem vještaka obducenta, dr. Borisa Pejića jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru okončan dokazni postupak Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u predmetu protiv Marka Šljivića (28) optuženog da je skrivio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli Almin Crnalić (22), Dalila Žugor (20) i Enis Kurtović (22).

Ona je uložila prigovor na nalaz i mišljenje vještaka saobraćajne struke Bože Noge, i to u cijelosti, kao i na njegov iskaz dat na glavnoj raspravi.

Pehar je navela kako smatra da je njegov nalaz pristrasan, neobjektivan i sačinjen potpuno suprotno od materijalnih dokaza koje je imao na raspolaganju. Također, istakla je prigovor autentičnosti i zakonitosti na zapisnike o ispitivanju vozača alkometrom PU Čapljina.

Tri vještačenja

Na jučerašnjem ročištu i odbrana je, zapravo, počela s izvođenjem dokaza, a Pehar je predložila tri vještačenja.

Sudsko vijeće je prihvatilo prijedlog odbrane za medicinsko i saobraćajno vještačenje dok je informacijsko-komunikacijsko odbijeno. Pehar je to vještačenje tražila radi analize telekomunikacijskog prometa, nakon nesreće, u periodu od četiri do šest sati ujutro, odnosno odlaznih i dolaznih poziva, kao i poruka na osnovu listinga BH Telekoma i HT Eroneta, a radi provjere istinitosti i iskaza svjedoka.

Šljivić je, podsjetimo, optužen da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st. 1., a u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. Krivičnog zakona FBiH, i to u pijanom stanju, s izmjerenom količinom alkohola u krvi od 1.61 promila

Šljivić se tereti da je, dok se kretao iz smjera Mostara svojim automobilom Audi, tip B8, neposredno prije tunela u Ševaš Njivama, prešao na suprotnu stranu u trenutku kada je iz smjera juga nailazilo vozilo Audi A3. U tom trenutku je lijevom bočnom stranom udario u automobil kojim je upravljao rahmetli Crnalić, usljed čega dolazi do zanošenja, odnosno rotiranja Audija A3 u suprotnu traku. Potom iz smjera Mostara nailazi kombi vozilo Fiat Ducato kojim je upravljao Dževad Šuta i koji udara u desnu bočnu stranu Audija A3.

Sve je na listinzima

Predsjednik Sudskog vijeća, Darko Zovko objasnio je da su svi pozivi i poruke navedeni satom, minutom i sekundom na listinzima, odnosno ko je, kada i koga zvao, tako da im za to nije potreban vještak.

Vještaci odbrane trebali bi biti ispitani na narednog ročištu zakazanom za 27. januar.