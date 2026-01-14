Suđenje dečku pljačkašice Mirnese iz BiH: Ona je jako dobra glumica, ja sam bio samo vozač

Nakon više od tri godine u Regionalnom sudu u Štutgartu počelo je suđenje Robertu S. (32), Srbinu optuženom da je osmislio i zajedno sa Mirnesom S. iz Bosne i Hercegovine izveo spektakularnu višemilionsku pljačku. Mirnesa S. tvrdila je da je Robert planirao pljačku. Par je bježao kroz više evropskih zemalja. Sud je pitao Mirnesu o izjavama datim novinaru. Pljačka je iznosila oko 1,25 miliona eura u gotovini. Ostaci novca i dalje su nepoznati sudu i javnosti. Robert S. je uhapšen prošlog ljeta, kada je pokušao da pređe granicu iz Grčke u Sjevernu Makedoniju. Kada su grčki granični policajci provjerili njegov pasoš, ustanovili su da protiv njega postoji potjernica.

Ipak, glavno pitanje: “Gdje se nalazi ostatak milionskog iznosa novca” i danas je ostalo bez odgovora. Međusobne optužbe Na početku današnjeg suđenja Robert S. je optužio Mirnesu S. da je lagala. „Ona je dobra glumica, sami ćete vidjeti”, rekao je pred sudom. „Ja sam bio samo vozač.” Robert S. je na suđenju iznio svoje podatke i izjave. Tvrdio je da je sve što je Mirnesa rekla o zločinu izmišljeno i lažno. Negirao je da je ikada postojala ljubavna veza između njih.

Mirnesa S. se pojavila u svojstvu svjedoka, a neposredno prije suđenja za njemačke medije je rekla: - Ne osjećam se uopće dobro - rekla je Mirnesa S. pred početak suđenja za RTL. „Jer sve ponovo izlazi na površinu.” Robert S. joj je, kako tvrdi, „uništio život”, te prema njemu osjeća „pravi, duboki bijes”. Inače, nakon što je Robert S. rekao da je bio samo vozač, Mirnesa S. se oštro usprotivila: - Ako je bio samo vozač, zašto je bio u bjekstvu? Onda je mogao i sam da se preda.” Uvjerena je da on zna gdje se nalazi ostatak novca. "Dogovor o predstavi" Na suđenju je prikazan intervju koji je Mirnesa dala jednom novinaru iz BiH. U razgovoru je priznala da trenutno živi od ukradenog novca, ali nije otkrila gdje je sakriven.

To, naravno, nije promaklo sudiji, koji ju je pitao da objasni tu svoju izjavu, a ona je rekla da je sve unaprijed dogovorila sa novinarom – da naprave „predstavu”. Podsjećanje radi, dvije sedmice prije zločina Mirnesa S., zaposlena u firmi za transport novca, upoznala je tada 28-godišnjeg Roberta S. Kako je ispričala za RTL, zaljubila se u njega naglo i bez razmišljanja. Vrlo brzo je došla ideja – on je želio da ona ukrade novac kako bi zajedno živjeli luksuzno. Kako ona kaže, maštali su o zajedničkoj budućnosti i brzo se zainteresovao za njen tadašnji posao u firmi za transport novca. Nagovorio ju je da opljačka svog poslodavca, tvrdi ona. Ona je u tom momentu radila tek oko pola godine u toj firmi. U petak, 14. oktobra 2022. godine, ponijela je sportsku torbu na posao. Kada su dvojica kolega otišla na pauzu, stavila je kartonsku kutiju ispod svog radnog stola. U nju je, kako priča, spakovala svežnjeve novčanica. Radilo se o oko 1,25 miliona eura.

- Jednostavno sam ih ubacila. Naravno, najveće apoene - rekla je. U drugoj prostoriji je novac iz kutije prepakovala u sportsku torbu i preko njega stavila peškire. - Torba je bila veoma teška, oko deset ili dvanaest kilograma, ne sjećam se tačno - ispričala je ona. Trasa bijega Ko je ukrao novac, ubrzo je postalo jasno: postojali su video snimci iz odgovarajuće prostorije. Ipak, Mirnesa S. se mjesecima uspješno krila. Preko Austrije, zatim preko Slovenije i Hrvatske, pobjegla je u Srbiju. Tokom bjekstva uz nju je bio optuženi. Navodno su imali zajedničke planove. Ali tada se, prema tvrdnjama Mirnese S., nježni i brižni ljubavnik pokazao u potpuno drugačijem svjetlu. Iz straha je pobjegla kod poznanika u Crnu Goru. Tamo je saznala da je policija u Štutgartu već traži putem međunarodne potjernice. Pritisak je postao toliko veliki da se odlučila predati. U ljeto 2023. godine Okružni sud u Štutgartu osudio ju je na tri godine zatvora. Mirnesa S. je kaznu služila u zatvoru u Švabiš Gmindu, ali je puštena prije isteka. Ona tvrdi da je od tog milionskog iznosa dobila samo 20.000 eura. - Jednom sam ga pitala gdje je novac - ispričala je ranije za RTL.