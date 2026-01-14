Novi slučaj nasilja nad ženama: Zatvorio djevojku u stan, pa je sjekao nožem i zlostavljao

Nakon što je djevojka prijavila da je poznanik zatvorio u stan i fizički zlostavljao policija i tužilaštvo rade na rasvjetljavanju slučaja nasilja u Beogradu.

Nezvanično, nasilje se dogodilo u jednom stanu u Beogradu u petak, 9. januara.

Prema nezvaničnim informacijama, djevojka je uspjela da pozove policiju i prijavi da je cijeli dan bila zaključana u prostoriji.

U izjavi je navela da je muškarac više puta udarao nogama u predjelu glave, kao i da joj je biber-sprej raspršio direktno u lice.

Također je prijavila da joj je prijetio smrću držeći nož, kao i da je tokom nasilja zadobila posjekotine.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da žrtva ima više povreda po tijelu i licu, uključujući i rane nanijete hladnim oružjem, što je potvrđeno i policijskim uviđajem.

O slučaju je obavješteno nadležno javno tužilaštvo, a policija prikuplja dokaze i provodi dalju istragu, piše Kurir.