Zatražen pritvor za bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli i njegovu saradnicu

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je produženje pritvora za bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i šefici Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opće poslove i članici Upravnog odbora Zinaidi Razić Halilović, u okviru istrage o požaru koji se desio u toj ustanovi nakon što je preminulo 17 osoba. Prema saznanjima „Avaza“ ročište je zakazano danas u 14 sati, u Kantonalnom sudu u Tuzli.

Podsjetimo, oni su uhapšeni 16.12.2025. godine. Osumnjičeni se terete da su zajedno, kao saizvršioci, počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, odnosno krivično djelo izazivanja opće opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na teret produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Bakaloviću se stavlja na teret da je, kao direktor ustanove, iskorištavanjem svog položaja zaključio ugovore o radu i rasporedio dva zaposlenika na poslove zaštite od požara i noćnog recepcionera suprotno zakonskim uslovima, bez propisane stručne osposobljenosti, čime je dodatno povrijedio prava korisnika i zaposlenika na sigurnost i na zaštitu života i zdravlja.

- Radi se o propustima u nadzoru i neprovođenju obaveznih mjera koje se odnose na opću sigurnost korisnika doma, uključujući i protivpožarnu zaštitu, što je dovelo do teških posljedica 4. novembra, kada je izbio požar – ranije je između ostalog izjavio Admir Arnautović portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Podsjetimo, njima je jednomjesečni pritvor određen nakon hapšenja, a prema novoj mjeri zatraženo je da on bude produžen za još dva mjeseca.