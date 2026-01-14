Svjedoci demantuju navode braće Mihaljević: "Ivan je bio inicijator tučnjave, izabrao je baš Antu Petrovića da sebe predstavi kao žrtvu"

Naime, te večeri navedene osobe sjedile su u objektu mjesne zajednice Ravan. Tijekom večeri pridružio nam se Ivan Mihaljević i Dragan Matos kod nas za sto (koje znamo, iz našeg su sela). U jednom trenutku došlo je do verbalne prepirke između Ivana Mihaljevića i osobe zadužene za prostor zbog glazbe koja je svirala, (,,gazda" prostora mjesne zajednice je imao obaveze i otišao kući, a nama i ostalima se još sjedilo te je ostala osoba zadužena za prostor mjesne zajednice). Nedugo zatim Ivan Mihaljević je zahtijevao da se odmah vrati pjesma koja je upravo bila završila na što mu je “radnik” objasnio da to u tom trenutku nije moguće, jer ide iduća pjesma, te da nije sam u objektu... Ivan se s tim nije složio, inzistirao je na trenutnom vraćanju pjesme, nakon čega je u ljutnji uzeo oba stola puna pića i bacio ih u smjeru gostiju, Denis, Golub i Ante (a i ostali su bili zahvaćeni).

Tada je došlo do naguravanja i Ivan je počeo mlatiti rukama koga je stigao...a situacija je dodatno eskalirala kada je Ivan Mihaljević u gužvi uhvatio najmlađeg od braće Ivana Petrovića koji je bio do njega i počeo ga gušiti. Sukob je deeskalirao kada je najmlađi izbavljen iz snažnog rukohvata Ivana Mihaljevića. Časnik Ante Petrović se zatekao tu ni kriv ni dužan pod stolom gledajući kako mu Ivan Mihaljević guši brata. Stariji brat Denis, Mariano i ostali učesnici su odvajali Ivana Mihaljevića od Ivana Petrovića. Ante je bespomoćno od udara stola i pritiska posmatrao kako mu oslobađamo brata i kada je ustao počeo nas je razdvajati. Kako Ante tako i ostali smirili su situaciju i izašli na polje, međutim nakon toga vani na stepenicama, uslijedio je verbalni sukob, tijekom kojeg je Ivan skočio na jednog od prisutnih i pao s njim niz stepenice i pritom je izvalio ogradu pri ulazu u objekt. Verbalni sukob se nastavio, a Ivan Mihaljević se u jednom trenutku skinuo i izjavio da će „popišati sve prisutne“... Te da je on istjeravao ljude iz kafane kad se mi nismo ni rodili i sl. Ubrzo nakon toga promijenio je raspoloženje i predložio da svi uđu unutra na pivo, dodajući kako bi otišao kod susjeda koji ima velikog psa te da će se on boriti s tim psom, a ostali da gledaju kako bi on svima nama prisutnima demonstrirao svoju snagu.

Kasnije smo se ljudski pomirili ostali tu popili piće 30tak min. i otišli svak svojoj kući. Dog. smo se da mi njega nećemo tužiti za gušenje i napad jer je on bio u vidno alkoholisanog stanju. Ivan Mihaljević je zapamtio da Ante radi u vojsci, a mi ostali radimo vani pa mu nismo bili zanimljivi.

Izabrao je baš Antu Petrovića da sebe predstavi kao žrtvu te dao u medije radi senzacionalističkog naslova.

Zapravo je on kratkog fitilja i nestrpljiv radi pjesme i bacio stolove pune stakla na većinu prisutnih, a ostale je počeo udarati koga je stigao (i mi ostali imamo povreda, a ne samo on). Da smo mi krivi logično bi on nazvao tad policiju i rekao šta se desilo, a ne sutra navečer, prekosutra... Zapravo je on napadač, a ostali žrtve u čitavoj priči, kao i njegov kolega Dragan Matos koji ga je isto pokušavao smiriti ali bez uspjeha. Koji to može sve potvrditi (naravno ako bude iskren).

Prema riječima mještana i ostalih koji ga znaju Ivan Mihaljević je poznat po sličnim incidentima i tučnjavama iz prošlosti sa drugim licima u drugim bivšim diskotekama Millenium, Penelopa i sl. I na kraju dobro u ovome svemu (ako uopšte ima ičeg dobrog) je to što na objektu gdje se ovo desilo imaju kamere, te 2 dana nakon sto se ovo desilo Federalna policija je bila u objektu i uzela snimke od događaja, tako da sve se može lijepo vidjeti šta se desilo i kako i tko je kriv... Lijep pozdrav. Marijano Mravak, Darko Golub, Denis Petrović, Ante Petrović, Ivan Petrović, Petar Petrović, Dujman Petrović - navodi se u demantu.