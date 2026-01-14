Tijelo male Danke Ilić još nije pronađeno: Stigli dokazi iz Novog Sada, evo šta čeka osumnjičene za ubistvo

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je dugo očekivani nalaz rekonstrukcije nestanka Danke Ilić, koji je izradio Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Kako saznaje Telegraf.rs, ovaj dokument bi mogao biti presudan za dalji tok postupka protiv osumnjičenih radnika borskog "Vodovoda".

Izvor iz Višeg suda u Zaječaru navodi da rezultati rekonstrukcije, koja je sprovedena 16. juna prošle godine, ne donose šokantne preokrete, već potvrđuju dosadašnja saznanja.

- U nalazu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara sa već prikupljenim dokazima. Dokumentaciju smo proslijedili advokatima osumnjičenih. Ukoliko ne bude žalbi, ponovo se piše optužnica - potvrđeno je za medije iz zaječarskog suda.