Tijelo male Danke Ilić još nije pronađeno: Stigli dokazi iz Novog Sada, evo šta čeka osumnjičene za ubistvo

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je dugo očekivani nalaz rekonstrukcije nestanka Danke Ilić, koji je izradio Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Kako saznaje Telegraf.rs, ovaj dokument bi mogao biti presudan za dalji tok postupka protiv osumnjičenih radnika borskog "Vodovoda".
Izvor iz Višeg suda u Zaječaru navodi da rezultati rekonstrukcije, koja je sprovedena 16. juna prošle godine, ne donose šokantne preokrete, već potvrđuju dosadašnja saznanja.
- U nalazu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara sa već prikupljenim dokazima. Dokumentaciju smo proslijedili advokatima osumnjičenih. Ukoliko ne bude žalbi, ponovo se piše optužnica - potvrđeno je za medije iz zaječarskog suda.
Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo smatra da nema potrebe za novim saslušanjima svjedoka, kao ni osumnjičenih koji i dalje negiraju izvršenje krivičnog djela.
Nakon što optužnica bude ponovo formirana, ona će biti proslijeđena na potvrđivanje Apelacionom sudu u Nišu, koji će u ovom slučaju imati posljednju riječ. Do tada, dalji koraci ostaju pod znakom pitanja.
Podsjetimo, optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića ranije je već bila ukinuta. Apelacioni sud je tada naložio dopunu istrage, koja je podrazumijevala: ponovno saslušanje Ivane Ilić, majke djevojčice; saobraćajnu rekonstrukciju događaja u Banjskom polju.
Dejan Dragijević i Srđan Janković nalaze se u pritvoru već 21 mjesec. Oni se terete da su 26. marta pretprošle godine službenim vozilom Fiat Panda udarili Danku Ilić, koja je izašla na put iz dvorišta majčine kuće.
Tužilaštvo ostaje pri stavu da su osumnjičeni dijete unijeli u auto i bacili na deponiju, a da je tijelo dva dana kasnije premješteno na za sada nepoznatu lokaciju. Tijelo djevojčice do današnjeg dana nije pronađeno.