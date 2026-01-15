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NEISPRAVNI SISTEMI

Neumski vatrogasci bilježe povećan broj požara na stambenim objektima

Ovakvi požari izazivaju veliku materijalnu štetu te predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u opožarenom objektu

Jedan od požara s Neumskog područja. Općina Neum

FENA

15.1.2026

Profesionalna vatrogasna postrojba (PVP) Neum priopćila je kako tijekom sezone grijanja vatrogasci bilježe povećan broj požara nastalih na stambenim objektima te da je velik broj požara povezan uz neispravne i neodržavane sustave grijanja te neodržavane dimnjake.

- Ovakvi požari izazivaju veliku materijalnu štetu te predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u opožarenom objektu - kažu vatrogasci.

Kako bi se smanjila mogućnost izbijanja požara u sezoni grijanja građanima preporučuju da koriste ispravne sustave grijanja, angažiraju ovlaštene dimnjačare za redovito čišćenje i pregled dimnjaka, te za sve radove na održavanju sustava grijanja zovu ovlaštene servisere.

Uz to, savjetuju da se ohlađeni pepeo odlaže na za to predviđeno mjesto, kao i se prilikom paljenja vatre u pećima na kruto gorivo ne koristi benzin i druge zapaljive tekućine.

U slučaju požara pozivaju građane da ostanu smireni, te da se pobrinu da sve osobe napuste objekt.

- Ako primijetite požar ili dim bez odlaganja nazovite vatrogasce na broj 123 - poručuju neumski vatrogasci.

# POŽAR
# VATROGASCI
# GRIJANJE
# NEUM
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