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OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog psihičkog nasilja

O produženju pritvora oslučivat će sud, nakon što zakaže ročište, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

Amir Pašić Faćo. Avaz

A. O.

15.1.2026

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Amira Pašića Faće zbog krivičnog djela psihičko nasilje. 

O produženju pritvora odlučivat će sud, nakon što zakaže ročište, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

Tereti se da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i YouTube, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra unutrašnjih poslova FBiH, čime je narušio njihov psihički integritet. 

- Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću - ranije su naveli iz Tužilaštva KS.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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