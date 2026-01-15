Naložena obdukcija tijela stradalog u Ortiješu: Dizalica ubila radnika

U Gradskoj mrtvačnici Sutina danas će, po nalogu dežurne kantonalne tužiteljice Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako je potvrđeno za „Avaz“, biti obavljena obdukcija tijela smrtno stradalog građevinskog radnika M. B. (60) iz Mostara.

Prevrtanje vozila

Kako nam je rečeno iz Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, nakon obavljenog uviđaja kojem je prisustvovao i inspektor zaštite na radu, a koji će o svemu sačiniti zapisnik, u saradnji sa Policijskom upravom Mostar, naložene su sve neophodne istražne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u utorak u poslijepodnevnim satima u mostarskom prigradskom naselju Ortiješ, kada je, kako nam je neslužbeno potvrđeno iz policije, tokom izvođenja građevinskih radova, pod još nerazjašnjenim okolnostima došlo do prevrtanja vozila s dizalicom i pumpom za beton koje je prikliještilo nesretnog radnika.

Niz tragedija

Ovaj slučaj iz Mostara nije usamljen. Tokom 2025. godine širom BiH zabilježen je niz teških povreda i smrtnih stradanja radnika, posebno u sektorima koji važe za najrizičnije, poput građevinarstva, industrije i energetike. U februaru prošle godine u Zenici je radnik metalne industrije smrtno stradao nakon pada s visine u proizvodnoj hali, a inspekcijski nadzor tada je ukazao na propuste u primjeni mjera zaštite na radu.

U martu je u Tuzli teško povrijeđen rudar prilikom urušavanja dijela jamskog postrojenja, pri čemu su sindikati upozoravali na dotrajalu opremu i dugogodišnje zanemarivanje sigurnosnih standarda.

U Sarajevu je u aprilu građevinski radnik zadobio teške tjelesne povrede nakon pada s objekta u izgradnji na području Novog Sarajeva, gdje je, prema nalazima nadležnih službi, gradilište bilo nedovoljno osigurano. Sredinom 2025., u Kaknju je povrijeđen radnik Termoelektrane tokom redovnog održavanja postrojenja, nakon kvara na industrijskoj opremi, zbog čega je inspekcija naložila hitne korektivne mjere. U septembru je u Banjoj Luci jedan radnik poginuo, a drugi povrijeđen prilikom rušenja starog objekta, kada se dio konstrukcije iznenada urušio, dok je krajem godine u Mostaru teško povrijeđen radnik komunalnog preduzeća nakon pucanja sigurnosnog užeta tokom rada na visini.