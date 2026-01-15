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DOBRIČ

U teškoj nesreći kod Širokog Brijega poginuo Mostarac

Učestvovala vozila Smart, Mercedes i Renault

Saobraćajna nesreća. Hercegovina.info

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

15.1.2026

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas u poslijepodnevnim satima dogodila na magistralnoj cesti M6.1, Mostar-Široki Brijeg, u mjestu Dobrič, smrtno je stradala jedna osoba, potvrdio je za „Avaz“ dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Kako saznajemo, smrtno je stradao I.K. (1955) iz Mostara, koji je upravljao vozilom Smart. Nesretni muškarac je davao znakove života na licu mjesta, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen do bolnice, gdje je, uprkos naporima ljekara, podlegao.

U nesreći su učestvovala, još dva vozila, Mercedes i Renault, a oba vozača su, također, povrijeđena. Zbog uviđaja na tom mjestu, saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

# ŠIROKI BRIJEG
# MUP ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
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