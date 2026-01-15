Poznati detalji teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Mostarac

Nesreća sa smrtno stradalom osobom, povrijeđenima i većom materijalnom štetom, kako su naveli, dogodila se oko 13.15 sati.

Nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na putu od Mostara prema Širokom Brijegu u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, detalje su objavili iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona

- U saobraćajnoj nesreći sudjelovao je 71-godišnjak iz Mostara s vozilom marke Smart BH registarskih oznaka, 26-godišnjakinja iz Širokog Brijega s vozilom marke Mercedes BH registarskih oznaka i 37-godišnjak iz Širokog Brijega s vozilom Renault BH registarskih oznaka. U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao vozač vozila Smart 71-godišnjak iz Mostara, dok su tjelesne povrede zadobili vozači ostala dva vozila - kazali su iz MUP-a ZHK.

Uviđajem, koji su obavili pripadnici Policijske uprave Široki Brijeg je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZHK.

Vozila koja su sudjelovala u saobraćajnoj nezgodi izuzeta su radi potrebnih vještačenja.

Zbog vršenja uviđajnih radnji promet na navedenoj dionici puta je bio obustavljen u vremenskom periodu od 13.15 do 17.00 sati.