Video / Požar na Vlašiću, zapalila se vikendica

Na planine Vlašić u večernjim satima izbio je požar na jednom od objekata, a više vatrogasnih ekipa odmah je upućeno na mjesto događaja.
Požar je zahvatio vikendicu, a vatrogasne ekipe iz okolnih mjesta stigle su na lokalitet kako bi ga lokalizovale.
Prema prvim informacijama, povrijeđenih osoba nema. Otežavajuća okolnost je što je požar izbio u gornjem dijelu objekta, koji je okružen gustom šumom.
Sve raspoložive ekipe trenutno rade na gašenju buktinje, nakon čega će biti obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.
Više informacija bit će poznato naknadno.