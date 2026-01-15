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IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

Komad fasade pao na dječija kolica u Sarajevu, dijete prošlo nepovrijeđeno

Kolica su oštećena, majka je ostala u potpunom šoku, a dijete je samo srećom ostalo nepovrijeđeno, izjavio je svjedok

Komad fasade pao u uluci Hamze Hume. Crna Hronika

M. Až.

15.1.2026

U ulici Hamze Hume, na relaciji Skenderija – Vrazova, danas je s jednog objekta odlomljen komad fasade koji je pao na dječija kolica u kojima se nalazilo dijete. Dijete nije povrijeđeno.

Građanin koji se zatekao na licu mjesta rekao je da je vozilo parkirao na Skenderiji zbog nemogućnosti parkiranja u blizini zdravstvene ustanove, te nastavio pješice. Ispred njega kretala se druga majka s djetetom u kolicima kada je komad fasade pao direktno na kolica, prenosi Crna Hronika.

- Kolica su oštećena, majka je ostala u potpunom šoku, a dijete je samo srećom ostalo nepovrijeđeno - izjavio je svjedok.

On je upozorio da je riječ o nemaru i pozvao nadležne institucije, posebno Općinu Centar, da izvrše inspekcijske kontrole i spriječe moguće nesreće.

- Danas su to bila dječija kolica. Sutra može biti nečija glava - dodao je svjedok.

# FASADA
# SARAJEVO
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