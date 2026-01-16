Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZBIO POŽAR

Rizikovao vlastiti život: Uposlenik Hitne pomoći spašavao stanare zgrade

Ovo je još jedan dokaz da među nama rade istinski profesionalci i heroji koji su uvijek spremni reagovati kada je najpotrebnije, poručili su

Zoran Džinić. Screenshot

A. O.

16.1.2026

Zaposlenik Službe hitne medicinske pomoći JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Zoran Džinić, pokazao je izuzetnu profesionalnost i hrabrost nakon što je, izlažući vlastiti život opasnosti, spriječio moguću tragediju u neposrednoj blizini ove zdravstvene ustanove.

Do incidenta je došlo u stanu zgrade smještene preko puta Službe hitne medicinske pomoći, gdje je izbio požar usljed zapaljenja sušilice za veš. Brzom, prisebnom i odlučnom reakcijom, Džinić je uspio da na vrijeme zaustavi vatru, spriječi njeno širenje i tako sačuva živote stanara i materijalnu imovinu.

Iz Zdravstvenog centra Brčko poručili su da su izuzetno ponosni na svog uposlenika, ističući da ovakvi postupci najbolje svjedoče o humanosti, hrabrosti i predanosti zaštiti ljudskih života, kako tokom radnog vremena, tako i izvan službenih dužnosti.

- Ovo je još jedan dokaz da među nama rade istinski profesionalci i heroji koji su uvijek spremni reagovati kada je najpotrebnije - poručili su iz ove zdravstvene ustanove.

Građani Brčkog iskoristili su priliku da izraze zahvalnost i poštovanje Zoranu Džiniću, naglašavajući da su upravo ovakvi ljudi temelj sigurnosti i povjerenja u zdravstveni sistem.

# POŽAR
# ZGRADA
# SLUŽBA HITNE POMOĆI
# ZORAN DŽINIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.