Rizikovao vlastiti život: Uposlenik Hitne pomoći spašavao stanare zgrade

Zaposlenik Službe hitne medicinske pomoći JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Zoran Džinić, pokazao je izuzetnu profesionalnost i hrabrost nakon što je, izlažući vlastiti život opasnosti, spriječio moguću tragediju u neposrednoj blizini ove zdravstvene ustanove.

Do incidenta je došlo u stanu zgrade smještene preko puta Službe hitne medicinske pomoći, gdje je izbio požar usljed zapaljenja sušilice za veš. Brzom, prisebnom i odlučnom reakcijom, Džinić je uspio da na vrijeme zaustavi vatru, spriječi njeno širenje i tako sačuva živote stanara i materijalnu imovinu.

Iz Zdravstvenog centra Brčko poručili su da su izuzetno ponosni na svog uposlenika, ističući da ovakvi postupci najbolje svjedoče o humanosti, hrabrosti i predanosti zaštiti ljudskih života, kako tokom radnog vremena, tako i izvan službenih dužnosti.

- Ovo je još jedan dokaz da među nama rade istinski profesionalci i heroji koji su uvijek spremni reagovati kada je najpotrebnije - poručili su iz ove zdravstvene ustanove.

Građani Brčkog iskoristili su priliku da izraze zahvalnost i poštovanje Zoranu Džiniću, naglašavajući da su upravo ovakvi ljudi temelj sigurnosti i povjerenja u zdravstveni sistem.